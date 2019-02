Treni fermi per 4 ore da Torregaveta a Fuorigrotta: «Chiuderò Cumana e Circumvesuviana prossima volta»

Sabato 23 Febbraio 2019, 18:13

Circolazione sospesa da Torregaveta a Fuorigrotta sulla Ferrovia Cumana dalle 13,45 alle 17,20. Il motivo è stato un calo di tensione elettrica, causato sugli impianti dal forte vento. Per questo motivo i treni hanno svolto solo la tratta in partenza da Montesanto e si fermavano a Fuorigrotta. I primi treni in partenza che hanno effettuato regolarmente l’intera tratta sono stati il treno 9172 delle ore 17,21 da Montesanto per Torregaveta ed il treno 9173 delle ore 17,20 da Torregaveta per Montesanto."Come vengono chiuse scuole, parchi pubblici e cimiteri noi dovremmo chiudere sempre la Cumana e la Circumvesuviana in queste giornate di vento - spiega Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav -. Stiamo avendo problemi ovunque che stiamo tamponando. Diversi gli alberi che sono crollati sulle notre linee aeree. Tutti i nostri dipendenti sono al lavoro e li ringrazio per la solerzia. Le prossime volte in caso di allerta meteo sto pensando seriamente di chiudere la Cumana e la Circumvesuviana".