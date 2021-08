Treno in avaria, Circumflegrea ferma tra Quarto e Pianura: disagi e ritardi

Circumflegrea interrotta questa mattina tra le stazioni di Quarto e Pianura, per un'ora e mezza, e disagi per i pendolari. Il motivo è legato ad un'avaria alle batterie di un treno ET400 che si è improvvisamente fermato e non è voluto più ripartire.

L'Eav ha prontamente istituito il servizio sostitutivo con i bus per la tratta interrotta ma nonostante tutto ci sono stati disagi per i tanti pendolari. Alle ore 13,35 la circolazione è stata, poi, ripristinata. L'Ente Autonomo Volturno con una nota ha comunicato che "la circolazione potrebbe subire ritardi".