Treno guasto in stazione, passeggeri raggiungono la stazione di Castellammare a piedi camminando sui binari. Lo scenario si ripete sulla linea della Circumvesuviana Napoli - Sorrento a distanza di pochi giorni da un altro episodio simile. L'interruzione tra le stazioni di Pioppaiono e Via Nocera ha causato ritardi e la sospensione del servizio. I passeggeri fermi nel treno, in attesa che il servizio riprendesse sono stati costretti a trovare soluzioni alternative, in molti hanno scelto di proseguire sui binari per raggiungere la destinazione successiva. La circolazione si è interrotta e poi è ripresa causando ritardi su tutta la tratta anche per le corse successive.

“I treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Pioppaino ed i treni in partenza da Sorrento limitano la corsa a Castellammare – si legge sui canali ufficiali dell’EAV – Causa avaria treno 1061 delle ore 6:09 da Napoli per Sorrento tra le stazioni di Pioppaino e Via Nocera, la circolazione ferroviaria é momentaneamente interrotta tra le stazioni di Pioppaino e Castellammare di Stabia"

