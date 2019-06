Trenta panchine nuove donate al comune di Pozzuoli da un privato cittadino

Domenica 23 Giugno 2019, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Trenta panchine donate al Comune di Pozzuoli da un privato cittadino. La donazione é il primo risultato di un avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale che prevede la possibilità, per i privati cittadini, di donare alla comunità beni di arredo pubblico come, appunto, panchine, cestini gettacarte e cestini per la raccolta delle deiezioni canine, fioriere. Le regole per le donazioni, pubblicate sul sito del comune, sono ben definite: ad esempio sui beni donati non possono essere riportati brand commerciali o messaggi pubblicitari ma solo il nome ed il cognome del donante, escludendo così anche la possibilità di riportare il nome di soggetti terzi. Anche il posizionamento di tali oggetti sul territorio sarà stabilito dal comune, anche se l'intenzione dell'amministrazione é quella di coinvolgere i donanti nella scelta delle aree dove apporre gli arredi donati."Credo si tratti di un esempio emblematico di come la pubblica amministrazione possa trovare forme e modalità per far partecipare i cittadini al benessere e al decoro di tutta la comunità - spiega Fiorella Zabatta, vice sindaco di Pozzuoli -. Sono certa che già con l'autore di questa prima donazione, che ringrazio pubblicamente, troveremo un modo virtuoso di dialogo e di collaborazione che diventerà un riferimento anche per tutti gli altri cittadini che vorranno seguire il suo esempio. Sono in cantiere, infatti, altri avvisi per arrivare forme di collaborazione su altre tipologie di arredo urbano, come ad esempio le pensiline di attesa dei bus. Naturalmente resta centrale l'attività di controllo e coordinamento da parte del comune sia nella fase preliminare che durante il posizionamento di tali arredi anche se lo spirito dell'iniziativa resta sempre quello di coinvolgere in ogni fase del progetto il cittadino che ha deciso di donare un bene a vantaggio della propria comunità"