Martedì 2 Luglio 2019, 11:28

Si è conclusa poco fa la cerimonia in memoria del carabiniere Salvatore Nuvoletta, medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalla camorra il 2 luglio del 1982. La funzione religiosa si è tenuta, alla presenza dei vertici dell'Arma dei carabinieri, nella chiesa della Madonna della Cintura di Marano, città in cui ancora risiedono i familiari del defunto carabiniere. Una corona d'alloro è stata poi deposta sulla tomba di Nuvoletta, all'interno del cimitero di via Vallesana. Erano presenti il comandante interregionale dei carabinieri, il generale Vittorio Tomasone, il Maurizio Stefanizzi, comandante regionale dell'Arma, il colonnello Gaspare Giardelli, comandante del gruppo di Castello di Cisterna, e il capitano Gabriele Lo Conte, comandante della compagnia di Marano.