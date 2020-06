Trentenne trovata impiccata nel Napoletano, il compagno sotto torchio per ore

LEGGI ANCHE

È stata trovata nello spazio aperto nei pressi del maneggio che gestiva insieme al fidanzato, priva di vita, con una fune intorno al collo. Ma l'ipotesi del suicidio per impiccagione non convince del tutto i magistrati e i carabinieri, che fino alla tarda serata di ieri, hanno messo sotto torchio il compagno. È un mistero, dunque, la morte di., 33 anni, residente a Palma Campania.La struttura è gestita dal fidanzato di lei, con il quale condivideva anche la vicina abitazione. È stato l'uomo a trovarla impiccata e a dare immediatamente l'allarme, chiamando i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari coordinati dal marescialloche, dopo i primi rilievi, hanno iniziato a prendere in considerazione l'idea che la morte di Angela non fosse un suicidio. Da quel momento, è scattata una indagine complicata e difficile, che sta proseguendo e che potrebbe portare a sviluppi clamorosi, anche se per ora non ci sono indagati.Sicuramente non è indagato il fidanzato della ragazza morta, un uomo di 35 anni anch'egli residente a Palma Campania. Eppure proprio lui è finito sotto il torchio dei carabinieri e dei magistrati della procura di Nola.Gli investigatori gli hanno chiesto più volte di ripetere la sua versione dei fatti. Come ogni mattina, il giovane è andato in palestra di buon'ora e al ritorno ha trovato la compagna priva di vita, pochi minuti dopo le 8: ha dato subito l'allarme, non ha esitato a telefonare alle forze dell'ordine e a invocare i soccorsi.: al vaglio degli investigatori c'è innanzitutto la posizione nella quale è stata trovata la donna, oltre che ulteriori particolari poco chiari. I militari hanno provato anche a scavare nella vita privata della donna, alla ricerca di elementi che potessero giustificare un gesto estremo e drammatico. Hanno perquisito la casa dove viveva con l'uomo ed anche la precedente abitazione, dove viveva con la madre. Ai raggi X il rapporto tra i due, attraverso domande poste a conoscenti e parenti della donna.