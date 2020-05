Tribunale di Napoli, ancora rinvii: la fase 2 è un miraggio

Attesa la lettura del dispositivo, l'udienza salta, rinviata: il giudice era in quarantena, niente da fare per le parti, a cominciare dagli avvocati in aula, giunti in Tribunale inutilmente. Piazza Cenni, spazi vuoti tra la camera penale e la sala stampa, pochi professionisti in giro. Un po' tutti alla ricerca di informazioni. Una su tutti: che fine ha fatto il mio processo?

Spiega il penalista Umberto Valentino: «Oggi era prevista solo la lettura di un dispositivo di sentenza in un processo legato a vicende molto delicate, a proposito di violenza di genere. Bastava una pec con la data del rinvio, specie in un periodo in cui occorre disciplinare le presenze in Tribunale». Ed è una posizione condivisa da tanti avvocati ieri mattina in giro per un Palazzo di giustizia semideserto. Vietato recarsi in cancelleria senza appuntamento, impossibile avere informazioni certe. Aula 116, spiega l'avvocato Arturo Frojo: «Ci troviamo di fronte a due problemi: non possiamo accedere alle cancellerie senza un appuntamento, non conosciamo il giorno dei rinvii delle udienze. Va avanti così dal 9 o dal 10 marzo, da quando è iniziato il lockdown. Nello stesso tempo siamo alle prese con le comprensibili ansie dei clienti, che provano a organizzare la propria vita in relazione allo svolgimento dei processi, ma anche con l'esigenza di organizzare una istruttoria difensiva che deve fare i conti con scadenze precise - penso alla convocazione dei testi - e a un lavoro che non può essere improvvisato in extremis».

LEGGI ANCHE Salvini e i suoi senza mascherina

Dello stesso avviso l'avvocato Mauro Valentino, che racconta al Mattino l'esperienza di questi giorni: «Sono andato alla sesta penale per capire che fine avesse fatto il mio processo, mi hanno spiegato che sono molto indietro nelle comunicazioni. Ma al di là dei ritardi nella trasmissione delle pec, c'è un atteggiamento generale che non va bene: ci trattano come se fossimo untori, come se non fosse un nostro diritto ricevere un certo tipo di informazioni».

Spiega l'avvocato Claudio D'Avino: «È un disservizio totale. Oggi avevo tre processi, nessuno dei quali si è trattato, per assenza del giudice o per mancanza di aule per la videconferenza. Tutto ciò doveva essere comunicato a noi e ai giudici popolari. Trovo illegale costringere gli avvocati a fare pec tra le 8.30 e le 12, considerando non valide quelle che vengono inoltrate dopo». Meno ressa in via Grimaldi, all'esterno dell'ufficio per i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, il Palazzo di giustizia resta un lontano ricordo della cittadella di qualche mese fa. Solo una cinquantina di processi tra penale e civile, intere sezioni prive di anima, si procede a scartamento ridotto, con meno di mille accessi al giorno (in una struttura che un anno fa di questi tempi fagocitava circa settemila anime). È il processo ai tempi della fase due.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiega, segretario dell'Anm presieduta dal Marcello Amura, a proposito della cosiddetta fase due: «Le linee guida colgono un compromesso accettabile tra l'esigenza di tutelare la salute di tutti (magistrati, avvocati, addetti ai lavori e utenti) e la necessità ineluttabile di ripartire. Bisogna trovare un bilanciamento, è auspicabile anche che nelle prossime settimane ci sia una implementazione del numero dei processi in calendario». Interviene il giudice, segretario di Magistratura indipendente: «Sollecitiamo una proposta congiunta di magistratura e avvocatura da sottoporre al Governo non per la stipula dei protocolli ma per l'adozione di norme di legge le quali anche se dovranno valere solo per la fase emergenziale - dovranno riguardare l'intero territorio nazionale per una regolamentazione uniforme dei procedimenti. Le regole legislative dovrebbero: contenere assicurazioni sul destino dei dati acquisiti dalla piattaforma utilizzata per i processi civili online; prevedere la possibilità alternativa della trattazione con note scritte ma con specificazioni puntuali di forme e termini per le parti, la cancelleria e il giudice; consentire, favorire ed agevolare la celebrazione da casa; prevedere clausole di salvaguardia per il caso di difetto di connessione e, in generale, di non adeguata protezione del contraddittorio, per il rispetto del quale, in uno Stato di diritto, dobbiamo batterci e vigilare. Abbiamo creato una casella di posta dedicata (ripresagiustizia@gmail.com), a cui far pervenire idee, sollecitazioni e proposte».