Tribunale di Napoli, processi al palo: metà dei fascicoli fermi, appello dei penalisti al ministro

Duecento processi in Tribunale (compresi anche quelli sostenuti dalla sezione gip e quelli approdati al Riesame), novanta nelle sezioni di Corte di Appello. Eccola la prima settimana di fase due per la giustizia a Napoli. Dati raccolti dai penalisti napoletani (in piena sintonia con i vertici degli uffici giudiziari), è il classico bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. A seconda dei punti di vista. Numeri che entrano in un monitoraggio più ampio, ieri al centro di un confronto con le camere penali di altre città, da nord a sud, sotto l'egida di Unioncamere. Un dossier con un target esplicito: spedire i primi dati raccolti al ministro della giustizia, per chiedere la riapertura piena dei Tribunali. Senza più mezze misure. Ma facciamo un piccolo passo indietro. In due mesi di lockdown (tra marzo e aprile), sono stati rinviati almeno ventimila processi, mentre la ripartenza - a partire dal 12 maggio - è stata segnata da non poche complicazioni. In sintesi, la giustizia è ripartita in affanno e con numeri dimezzati. E tra i processi in calendario ogni giorno sono stati non pochi i casi ad essere rinviati seduta stante, quasi sempre per difetti di notifiche o per difficoltà organizzative legate alla gestione delle videoconferenza a disposizione del Dap.

Intanto, a partire da martedì prossimo, si registra la riapertura dei giudici di pace, sia penali che civili. Difficile immaginare la stessa ressa che ha animato per anni gli uffici di caserma Garibaldi, l'obiettivo è comunque di rimettere in moto un segmento importante della giurisdizione, anche per le inevitabili ricadute economiche sul territorio.



Dopo lo strappo di qualche giorno fa, torna il sereno nei rapporti tra gli organi associativi del foro napoletano (sia il consiglio dell'ordine del presidente Antonio Tafuri, sia la camera penale guidata da Ermanno Carnevale), con un rinnovato accordo che punta ad implementare il numero di fascicoli da trattare. Oltre alla riapertura del giudice di pace, arriva la svolta anche per la negoziazione assistita in materia di famiglia, grazie a un protocollo firmato dal presidente del Tribunale Elisabetta Garzo, dal procuratore Gianni Melillo, dal presidente degli avvocati Tafuri e del presidente della camera civile Riccardo Sgobbo. Si tratta di una convenzione che semplifica la procedura stragiudiziale affidata agli avvocati (con il successivo controllo del pm) e conferisce maggiore celerità alla negoziazione assistita, con il duplice obiettivo di deflazionare il contenzioso con presenza fisica nei Tribunali e di contenere la conflittualità in un settore tanto delicato. Ma numeri e intenti a parte, il Palazzo di giustizia in questi giorni è stato un lontano ricordo del mondo vissuto fino a qualche mese da. Moltissime aule vuote, qualche cicca di sigaretta a terra, luci spente un po' dappertutto, poche persone al bar. Paura e disorientamento. Tanti processi rinviati per problemi tecnici, al netto di un numero di udienze ridotto della metà. E tanti volti spaesati, ricoperti da mascherine, con avvocati in alcuni casi esasperati per la mancanza di ascolto. È uno dei punti di maggiore sofferenza, che ha riguardato soprattutto il rapporto con le cancellerie e con il personale amministrativo. Tutti hanno lamentato la mancanza di informazioni a mezzo pec, per quanto riguarda i processi rinviati, ma anche la scarsa disponibilità a ricevere il pubblico in pieno clima di emergenza da corona virus. Spiega il presidente dei penalisti Carnevale: «Con la fase due, il problema principale è legato alla mancanza di comunicazioni per i rinvii di processi o alla mancanza di riscontri rispetto alle pec inviate alle rispettive sezioni. Bisogna rafforzare lo scambio di comunicazioni tra addetti ai lavori e cancellerie, ma più in generale bisogna guardare al sistema giustizia come un bene essenziale per il Paese, non ci può essere rilancio senza il funzionamento a pieno regime della giustizia».

E, in quest'ottica, i giudici del Tribunale guidato dal presidente Garzo si sono autotassati, per acquistare telecamere e attrezzature per i collegamenti da remoto (spesso difettosi). Uno sforzo che punta a migliorare il servizio giustizia, in un'ottica di collaborazione piena con avvocati e personale amministrativo.

