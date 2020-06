Tribunale di Napoli, l'allarme degli avvocati: «A luglio rinviati migliaia di processi»

Chiedono garanzie a stretto giro. Investimenti e assunzione di responsabilità diretta. Napoli, Italia: in campo i vertici del consiglio dell'ordine degli avvocati che tornano ad urlare nel deserto. Palazzo di giustizia fermo, o quasi, tanti impiegati a casa a fare lavoro «agile», un bar su due chiuso (un tempo si vendevano fino a 4mila caffè al giorno, oggi il saldo è in rosso), processi rinviati a settembre, la legge si è fermata in piazza Cenni e dintorni. Aula Metafora del Tribunale di Napoli, parte l'sos. In ballo l'emendamento che punta a disciplinare la cosiddetta fase tre, a partire dal primo luglio, c'è una convinzione amara: «Abbiamo la consapevolezza che dalla prossima settimana cambierà ben poco, al di là della buona fede e dell'impegno dei capi degli uffici. Bisogna mettere mano a riforme strutturali, revocare il regime di smart working, riaprire i Tribunali, ricollegare la giustizia alle esigenze dei cittadini», dicono i vertici degli avvocati. Ma andiamo con ordine. Parla il presidente Antonio Tafuri: «Continuiamo a non vedere provvedimenti idonei a far ripartire la giustizia a luglio, l'avvocatura napoletana punta a superare questa condizione di stallo. Occorre un'opera di sensibilizzazione per ottenere risposte concrete». Poi Tafuri aggiunge: «A Napoli c'è il problema degli ascensori? Portiamo tutto al piano terra, in piazza coperta; oltre agli auspicati investimenti, ci vuole uno scatto di fantasia». Poi la questione lavoro agile: «Lo smart working è un lavoro totalmente inadeguato perché gli amministrativi non possono lavorare a distanza sui registri e sui fascicoli. Gli appelli rivolti al ministro sono rimasti inascoltati. Per far ripartire la giustizia, gli amministrativi devono tornare in ufficio, dove per altro è possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Quando abbiamo posto l'accento sulla inutilità dello smart working senza strumenti adeguati, abbiamo ottenuto solo la reazione piccata del sindacato di lavoratori».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tocca a, consigliere nazionale forense: «A marzo anticipammo il lockdown dichiarando l'astensione senza preavviso, ponendoci all'avanguardia nella tutela della salute di tutti. Quattro mesi dopo, rivendichiamo che il tema giustizia non è stato affrontato dal governo. Chiediamo impegni concreti, investimenti e riforme strutturali. Dove sono finite le assunzioni di massa degli amministrativi? E gli investimenti per informatizzare la sezione giudice di pace?». Quanto invece alla questione dello smart working, Caia denuncia: «Non è una guerra ai cancellieri, ma in un paese normale, chi dal governo ha consentito agli impiegati di non lavorare per diversi mesi, senza fornire i dovuti strumenti telematici, è giusto che venga rimosso. Bisognava mettere i cancellieri in condizione di lavorare». Tocca a, presidente Unione regionale: «Non siamo in guerra con nessuno, ma combattiamo ogni giorno una battaglia per i diritti. Il mondo è ripartito, scuola e giustizia sono rimaste ferme, siamo preoccupati, a luglio non ci sarà un ritorno alla normalità, tantissime udienze sono state già rinviate». Dello stesso avviso l'avvocato, (presidente dell'organismo congressuale forense): «Siamo stati allontanati dai palazzi di giustizia, mentre non si è mai messo mano ad un piano di investimenti per migliorare le condizioni di lavoro nel settore giustizia. Ora ci dicono che si riparte dal primo luglio, ma senza interventi concreti come avverrà questa ripresa? Occorrono investimenti e linee guida unitarie su tutto il territorio». Presenti ieri anche Ciro Sesto presidente Ordine di Nola, Luisa Liguoro presidente dell'Ordine avvocati di Torre Annunziata, Barbara Barbato delegato Ordine di Nocera Inferiore, Alberto Zaza d'Aulisio delegato Ordine di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Del Grosso rappresentante Ocf di Benevento, Dina Cavalli consigliere dell'ordine di Napoli.