Tribunale di Napoli, avvocati in fila al front office penale e rischio assembramenti

Front Office penale, lunedì mattina ore 11, almeno una quindicina di avvocati in attesa di accedere nella sezione del Tribunale, per ottenere copie di sentenze o di verbali di udienza. Porte chiuse, ingresso a scaglioni e con prenotazione, come previsto dalle norme anti-covid, mentre gli avvocati restano in situazione di rischio assembramenti.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, terapia bis con il plasma donato dai pazienti guariti... L'EPIDEMIA Coronavirus, Speranza: «Vaccinazioni di massa solo nel 2021.... LA RICERCA Vaccino Covid, in arrivo altre due cure: «In estate il vero...

Massimo rigore da parte degli agenti di polizia, che richiamano tutti alle regole di distanziamento, in un clima di sfiducia e tensione generale: «Qui non siamo ospiti», dice un legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA