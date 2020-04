Tribunale di Napoli, in un mese stop a 10mila processi: solo 40 udienze virtuali

Un mese di stop, poche udienze da remoto, un numero esorbitante di fascicoli sospesi, congelati, messi da parte aspettando tempi migliori. In attesa di una ripartenza che - come in altri settori - sarà lenta e graduale, come la partita che si sta giocando contro il virus a livello mondiale. Un mese di lockdown, cosa è accaduto nel pianeta giustizia napoletano? Proviamo ad analizzare i numeri, alla luce dello sforzo messo in campo dalle cancellerie e dai capi degli uffici. Basta prendere in considerazione i dati del settore penale, per comprendere l'entità del monolite che si è abbattuto sul Palazzo di giustizia napoletano: in un mese di stop sono stati rinviati più di 10mila processi penali. Detto in modo più analitico, ogni settimana sono stati rinviati circa 2800 fascicoli (2680 per quanto riguarda il monocratico; 190 nel collegiale). Pochi i processi trattati, ristretto il numero di udienze celebrate «da remoto», grazie alla connessione messa in campo all'inizio di marzo, in virtù della collaborazione di magistrati, amministrativi e avvocati. Sempre rimanendo fermi alle analisi dei numeri del penale, emerge che i processi trattati con detenuti, sempre su richiesta delle parti, sono stati 12 alla settimana; mentre per quanto riguarda i procedimenti «da remoto», il trend è stato di una o due udienze di convalida di arresti al giorno; e di quattro o cinque udienze di direttissima alla settimana. Un gap da vertigine, dunque: in un mese celebrate una quarantina di udienze da remoto, al netto di 10mila processi congelati.



E sono questi numeri a spingere i capi degli uffici a ragionare sulla cosiddetta fase due. Dovrebbe ripartire il prossimo undici maggio, quando probabilmente si tornerà in aula, anche se con tutte le limitazioni del caso. Spiega al Mattino il presidente del Tribunale Elisabetta Garzo: «Stiamo lavorando alla fase due, in un'ottica di transizione, tenendo presente due punti cardine: la tutela della salute di utenti e addetti ai lavori, sperando che l'emergenza sanitaria sia attenuata; e la necessità di far ripartire la macchina dei processi, dal momento che la giustizia è un'esigenza primaria di ogni individuo, oltre ad essere un segmento necessario del nostro contesto socio economico». Ed è proprio in quest'ottica, che si cerca un modo per garantire il distanziamento sociale dentro e fuori le aule di giustizia. Assieme al responsabile della sicurezza Michele Repice, il presidente Garzo sta provando a ragionare sull'accesso alle aule di giustizia, in una giornata ordinaria: stando a un calcolo matematico, ogni aula del Tribunale di Napoli è di 160 metri quadrati, in modo tale da consentire la presenza al massimo di 20-24 persone, chiamate in questo modo ad agire rispettando la distanza tra colleghi e utenti. Ma è probabile che cambi anche il numero di persone che potranno essere accolte nei settori riservati al pubblico. Almeno nella fase iniziale della riapertura, non tutti potranno andare a salutare parenti o amici detenuti; né sarà possibile stazionare all'esterno di un'aula in attesa di incrociare lo sguardo di un amico, di un parente o di un rapido consulto con gli avvocati.Possibile anche che il sistema di lavoro «da remoto» rimanga in vigore per alcuni processi, specie in materia civilistica, sempre nell'ottica di snellire le procedure e di portare a termine il maggior numero di udienze. Ma si tratta di scenari che al momento sono solo ipotizzabili e che vanno aggiornati alla luce di bollettini medici e di decreti ministeriali. Al lavoro il presidente di Corte di Appello Giuseppe De Carolis, il pg Luigi Riello, il procuratore Gianni Melillo, con tutti gli altri vertici degli uffici chiave, in un confronto aperto con il presidente dell'ordine degli avvocati Antonio Tafuri e il presidente della camera penale Ermanno Carnevale. Anche ieri confronto da remoto tra avvocati e magistrati, come spiega al Mattino lo stesso presidente dei penalisti: «Aspettiamo come tutti le indicazioni in campo sanitario. Siamo pronti ad ogni confronto, speriamo che a maggio ci siano le condizioni per rientrare in aula. Un mese fa abbiamo firmato con enorme senso di responsabilità il protocollo che disciplinava - per alcuni processi - le udienze da remoto, ma con la riapertura delle attività ribadiamo il nostro dissenso alla smaterializzazione del processo penale. In sintesi - ribadisce l'avvocato Carnevale - il processo penale si fa in aula e ogni altra forma di udienza virtuale rappresenta un vulnus al diritto di difesa, come per altro chiarito da Unioncamere. Pronti al confronto con ogni soluzione che sarà in grado di riportare i processi in aula, ovviamente nel rispetto della salute di tutti».