Giustizia, uno sportello generalista al Tribunale di Napoli Nord

Accoglienza, ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento per l'esercizio dei propri diritti ed accompagnamento ad altri servizi specialistici. È una sintesi di tutti i servizi gratuiti che offrirà lo Sportello per le vittime di reato che aprirà lunedì 17 maggio nel Tribunale di Napoli Nord nella sua sede di Aversa (Caserta). Un progetto che nasce da una sinergia che ha unito il Tribunale e la Procura di Napoli Nord con l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Rete Dafne Italia (Servizi per l'assistenza alle vittime di reato) e l'associazione di promozione sociale Diësis. Lo sportello, che in Campania rappresenta il primo presidio nel suo genere di carattere generalista (per tutte le tipologie di reato), sarà aperto al pubblico tutti i lunedì dalle 10 alle 13 grazie anche al contributo finanziario della Banca d'Italia.

APPROFONDIMENTI LA GIUSTIZIA Napoli Nord, s'insedia Picardi:«Rendere funzionale il... LA GIUSTIZIA A giudizio 27 avvocati: accusati di usaremarche da bollo false per...

«Il processo è il momento in cui si giudica un imputato, ma è anche il luogo in cui la parte offesa deve trovare lo spazio necessario per far valere le sue ragioni perché se uno Stato non si preoccupa delle vittime di reato, ma solo degli autori dei crimini crea uno squilibrio che si riverbera sulla sua credibilità», dichiara il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi. «Ascoltare le vittime dei reati - aggiunge - consente a coloro che hanno subito un danno criminale di conoscere i propri diritti, di comprendere il senso del processo nel nostro assetto costituzionale e permette anche di gettare le basi per un percorso di riconciliazione con gli autori dei reati. La conseguenza è una gestione dei processi più serena e più matura».

Il capo della Procura di Napoli Nord, Carmine Renzulli, sottolinea il valore dell'iniziativa: «Come testimonia l'esperienza dei centri antiviolenza, vista dal punto di vista della magistratura inquirente - spiega - l'assistenza psicologica è spesso indispensabile per rimuovere nelle vittime le remore, purtroppo frequenti, a denunciare».Il pro rettore del Suor Orsola Mariavaleria del Tufo, direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali, spiega che l'Università «si è impegnata a promuovere specifici percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti gli operatori coinvolti nel progetto insieme ad una massiccia campagna di comunicazione per garantire la massima diffusione di questa grande opportunità su tutto il territorio del Tribunale di Napoli Nord».

La regia dell'iniziativa sul campo è affidata all'esperienza della Rete Dafne Italia che opera da anni nel settore dei servizi per l'assistenza alle vittime di reato. «Dopo un omologo lavoro in Piemonte, Toscana, Sardegna e Puglia, l'apertura dello sportello per le vittime di reato presso il Tribunale di Napoli Nord è la prova che si sta diffondendo una nuova cultura verso le persone offese dal crimine: attenta ai bisogni delle vittime e, al tempo stesso, rispettosa delle garanzie verso l'accusato», evidenzia il magistrato Marco Bouchard, presidente onorario di Rete Dafne Italia. Un ruolo fondamentale nel lavoro di questo nuovo sportello sarà anche quello della consulenza legale gratuita offerta dall'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Napoli Nord: «Spesso si pensa erroneamente che soltanto un imputato abbia diritto all'assistenza legale per conoscere ed esercitare i propri diritti, ed invece tra i compiti socialmente e giuridicamente più rilevanti di un avvocato c'è anche quello di assistere qualsiasi cittadino ed in particolar modo le vittime di un reato nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti», sottolinea il presidente dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Napoli Nord Gianfranco Mallardo.