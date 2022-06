Tribunale di Napoli senza aria condizionata, penalisti e magistrati: «In aula si soffoca»

Chiedono interventi rapidi per ripristinare condizioni di lavoro dignitose. È questo il senso del comunicato della camera penale di Napoli, guidata dal presidente Marco Campora, per mancato funzionamento degli impianti di area condizionata nelle aule di giustizia e nei vari settori del Tribunale.

Dopo l’appello del presidente dell’Anm Pina D’Inverno, in campo anche i penalisti di piazza Cenni, mentre il pg Luigi Riello ha chiesto una relazione dettagliata al provveditorato alle opere pubbliche per fare fronte alla nuova emergenza. Temperature torride per chi indossa la toga, ore di attesa in una sorta di effetto serra, specie nelle aule poste ai piani alti. Spiega il presidente Campora: «Non è possibile attendere a lungo, servono interventi rapidi in grado di ripristinare condizioni di lavoro dignitose per le migliaia di addetti ai lavori che quotidianamente sono alle prese con tanti casi di inefficienza della pubblica amministrazione».