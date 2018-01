Martedì 23 Gennaio 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 12:33

I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale. Giunti alla sedicesima edizione, i Travelers’ Choice®Hotel Awards hanno premiato a livello mondiale 8.095 strutture in 94 Paesi e 8 aree geografiche nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie, Migliori Hotel All-Inclusive. Quest’anno è stata inoltre introdotta la nuova categoria Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo; per classificarsi in questa categoria gli hotel devono avere almeno quattro stelle, un punteggio di 4 su 5 su TripAdvisor e la loro tariffa media annuale deve essere inferiore almeno del 20% rispetto alla tariffa media della destinazione e non può superare i 300$ a notte sulla base delle tariffe degli hotel disponibili su TripAdvisor. I vincitori dei Travelers’ Choice sono accomunati da un’offerta degna di nota per servizio, qualità e valore.“Qualunque hotel stiate cercando, che sia per trascorrere una vacanza in famiglia o un albergo con servizio impeccabile, una piccola struttura o il vero lusso, i Travelers’ Choice Hotel Awards sono l’aiuto ideale per trovare la soluzione perfetta per voi” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Milioni di utenti di TripAdvisor hanno giudicato queste strutture eccezionali nelle rispettive categorie e ci hanno aiutato a individuare le eccellenze dell’ospitalità di tutto il mondo per ispirare i viaggiatori a organizzare e prenotare viaggi indimenticabili”.La tariffa media a notte per prenotare su TripAdvisor un soggiorno presso i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel nelle classifiche di tutto il mondo è pari a 285€ per i Migliori Hotel, 395€ per i Migliori Hotel di Lusso, 270€ per gli Hotel di Piccole Dimensioni, 256€ per gli hotel vincitori nella categoria Miglior Servizio, 101€ per i Migliori Pensioni e B&B, 206€ per i Migliori Hotel per Famiglie, 62€ per i vincitori nella categoria Migliori Tariffe e 285€ per i Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo.Nord, Centro e Sud: sono equamente distribuite lungo lo Stivale le tre regioni che hanno raccolto il maggior numero di riconoscimenti a livello nazionale nel 2018. Trentino Alto Adige e Campania si aggiudicano, a pari merito, il primato di regioni più premiate con 40 riconoscimenti a testa, mentre la Toscana si posiziona alle loro spalle con 25 presenze nelle classifiche dei premi Travelers’ Choice Hotel di quest’anno. Il numero totale di riconoscimenti ricevuti dalle strutture ricettive premiate in queste tre regioni (105) equivale circa alla metà dei premi totali riscossi dall’Italia nell’edizione di quest’anno: 211.Primo in Italia, primo in Europa e primo al mondo, l’Hotel Villa Sirena a Casamicciola Terme conquista la prima posizione della Top 10 mondiale nella categoria Migliori Tariffe.“Una vacanza speciale in questa meravigliosa isola, resa perfetta dalla simpatia dei proprietari, dal confort delle stanze, dalla tranquillità dell'angolo spa e del meraviglioso terrazzo (…). Consigliatissimo per un soggiorno rilassante in clima familiare, sincero e onesto (come i prezzi)” scrive un viaggiatore di TripAdvisor descrivendo l’hotel.Oltre al miglior hotel al mondo nella categoria Migliori Tariffe, la Campania vanta numerose strutture presenti nelle prime posizioni delle classifiche italiane: l’Hotel La Minerva ha conquistato la medaglia d’oro nelle categorie Miglior Hotel di Piccole Dimensioni e Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo, mentre a rappresentare la regione sul podio italiano delle categorieMigliori Hotel di Lusso, Miglior Servizio e Migliori Pensioni e B&B sono rispettivamente il Grand Hotel La Favorita a Sorrento (3°), il Capri Wine Hotel a Capri (2°) e il Salerno Centro Bed and Breakfast a Salerno (3°).Anche se le eccellenze della regione coprono quasi tutte le categorie che compongono i Travelers’ Choice Hotel 2018, la Campania si è distinta in particolare in quattro categorie.Miglior Servizio, con 6 vincitori nella Top 25 nazionale: Capri Wine Hotel a Capri (2°), Hotel Villa Sirena a Casamicciola Terme (6°), Luxury Villa Excelsior Parco a Capri (7°), La Minerva a Capri (14°), Grand Hotel La Favorita a Sorrento (20°), Best Western Hotel La Solara Sorrento (24°).Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, con 5 vincitori nella Top 25 nazionale: La Minerva a Capri (1°), Monastero Santa Rosa Hotel & Spa a Conca dei Marini (4°), Palazzo Marziale a Sorrento (16°), Luxury Villa Excelsior Parco a Capri (22°), Art Hotel Villa Fiorella a Massa Lubrense (25°).Migliori Hotel, con 6 vincitori nella Top 25 nazionale: Grand Hotel La Favorita a Sorrento (10°), Best Western Hotel La Solara Sorrento (14°), Bellevue Syrene a Sorrento (15°), Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento (19°), Hotel Palazzo Murat a Positano (21°), Il San Pietro di Positano (22°).Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo con 6 hotel nella Top 10 nazionale: La Minerva a Capri (1°), Villa Garden Hotel a Sant'Agnello (4°), Boutique Hotel Helios a Sorrento (5°), Best Western Hotel La Solara Sorrento (6°), Hotel Onda Verde a Praiano (8°) e Grifo Hotel Charme & SPA a Casamicciola Terme (10°).