Tromba d'aria nel Napoletano, 10 contusi. Il titolare del lido: «Terribile, poteva scapparci il morto»

«Sono stati attimi terribili»: così il proprietario del Lido Gallo di Varcaturo, nel Napoletano, Agostino Di Somma, che con i familiari ed il personale che collabora nella gestione dello stabilimento, si è prodigato per allertare i soccorsi, accorrere dai feriti e dare aiuto ai numerosi ospiti presenti oggi in seguito alla tromba d'aria. «Ci sono stati alcuni feriti, ma fortunatamente solo lievi - aggiunge - i lettini e gli ombrelloni, a causa delle folate forti di vento che ci hanno investito, sono diventate delle vere e proprie armi. Ci poteva scappare il morto».

Il personale del lido si è allertato anzitempo per chiudere gli ombrelloni e le sdraio. «Appena abbiamo visto quella nube nera ci siamo resi conto che non prometteva nulla di buono - dice Di Somma - abbiamo chiuso gli ombrelloni ed avvertito i bagnanti in mare e sull'arenile di prendere le precauzioni per il maltempo in arrivo». I danni sono notevoli. È difficile al momento quantizzare. «Stiamo lavorando per rimettere le cose in ordine e riparare quello che è possibile. È stato terribile - conclude - ma fortunatamente i bagnanti sono salvi».

Sabato 13 Luglio 2019, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA