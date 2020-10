Napoli, piove e le fogne cedono: si apre una voragine al centro di via Giacomo Leopardi, scatta lo stop al traffico

Le piogge insistono su Napoli e le fogne iniziano a vedere. È successo a Fuorigrotta e più precisamente in via Giacomo Leopardi dove, un tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico in attesa dei lavori di ripristino. Da tempo, secondo quanto raccontano i cittadini della zona, la strada è soggetta a questo genere di dissesti. Un vero problema che proprio nelle scorse settimane ha richiesto interventi straordinari, sull’impianto di drenaggio come le caditoie ai limiti della carreggiata. Gli interventi di manutenzione da parte delle squadre dell’Abc, così come si apprende dalla sede della X Municipalità, dovrebbero avvenire tra questa sera e domattina. Attualmente la strada impraticabile e sorvegliata da una pattuglia della Polizia Locale.

Ultimo aggiornamento: 18:59

