Troppe rapine, la banca di Casoria chiude gli sportelli: «Non ci sono più le condizioni di sicurezza»

Venerdì 13 Settembre 2019, 12:00

CASORIA - Troppi furti e rapine: chiuderanno a breve le casse e tutti i servizi a denaro alla filiale di Intesa San Paolo di via Pio XII a Casoria. La motivazione ufficiale è che mancano le condizioni di sicurezza per continuare a garantire il servizio nella sede che si trova, peraltro, nelle adiacenze della caserma dell'Arma. Probabilmente ai piani alti dell'istituto bancario avevano già deciso tale riorganizzazione ma c'è di fatto, in ogni caso, che gli ultimi eventi hanno dato più forza all'attuale decisione, utile anche per evitare potenziali agitazioni di quel personale diventato di colpo in esubero e non disponibile a trasferirsi.