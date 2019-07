Troppi rintocchi, campana «silenziata» a Massa Lubrense ma contro i villeggianti residenti furiosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:00

Da anni, con i suoi rintocchi, scandisce la vita degli abitanti del piccolo borgo di Torca, abbarbicato sulle colline intorno a Massa Lubrense. Per il momento, però, l'orologio della chiesa di San Tommaso apostolo è destinato a rimanere in silenzio nel primo pomeriggio e durante la notte. Il motivo? Placare le ire di alcuni villeggianti infastiditi da quel suono che turberebbe la quiete delle loro vacanze impedendo la pennichella pomeridiana e il sonno notturno. Quanto basta, insomma, per far sì che i residenti scendano sul sentiero di guerra e si dicano «pronti a organizzare una grande protesta popolare». A silenziare l'orologio della chiesa è stato il parroco, don Marco Scolari, alla luce di «pressanti richieste da parte delle forze dell'ordine».