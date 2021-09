Trova GoPro sulla spiaggia con immagini di Baia Sommersa e la restituisce al Diving.

Come un messaggio in bottiglia affidato al mare, si è arenata sulla spiaggia di Arco Felice, nei Campi Flegrei, una mini action cam, una piccola telecamerina, di quelle utilizzate per le riprese subacquee amatoriali.

Ancora funzionante, la video camera è stata rinvenuta da un residente durante una passeggiata sull'arenile:

«Ero intento a fare una passeggiata sulla spiaggia, per scattare alcune foto al mare... quando mi sono accorto che tra le tante cose che le prime mareggiate depositano sulla spiaggia alla fine dell'estate, si era arenata anche una piccola telecamera, di quelle che usano i subacquei per le riprese in immersione. Ho provato ad accenderla, e con stupore ho constatato che era ancora funzionante. Nella memoria al suo interno, conservava tutti i ricordi, foto e video, delle immersioni di una coppia di turisti in visita al sito archeologico di Baia sommersa. Quindi mi sono attivato per rintracciare il diving che ha portato la giovane coppia sul fondale della città romana e dal tipo di bombola in dotazione, ho capito che poteva appartenere al Centro Sub Campi Flegrei, al quale ho poi consegnato la Cam.

Spero non sia difficile poter risalire alla coppia di turisti, affinché non perda i ricordi di una vacanza da sogno».