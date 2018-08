Trovata droga, pregiudicato arrestato: decisivo il cane poliziotto Kira

Giovedì 30 Agosto 2018, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 20:33

Questa mattina i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, insieme a unità cinofili della Questura di Napoli, hanno arrestato Domenico Iacone, 47enne stabiese, pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre in un altro stabile in via II Traversa Tavernola, hanno rinvenuto altro stupefacente. Un servizio mirato alla repressione dello spaccio di droga, predisposto nel rione “Moscarella”.I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento di Iacone, presente insieme alla moglie. In un piccolo ripostiglio, presente all’esterno dell’abitazione ma nelle pertinenze della loro proprietà, tant’è che si poteva accedere solo dalla loro casa, si è concentrata l’attenzione del cane poliziotto Kira, tenace e condotto con maestria dall’agente scelto Anna. Qui gli agenti hanno trovato un borsello nero, nascosto tra molti giocattoli, che conteneva un bilancino di precisione, funzionante e due involucri contenenti 16 e 10 bustine di canapa indiana, per un peso complessivo di 112,7 grammi.Inoltre è stato trovato un impianto di videosorveglianza allestito in una cucina esterna alla cassa ma in uso a Iacone, che consentiva di verificare la strada esterna in entrambe le direzioni. L’impianto è stato sottoposto a sequestro per verificare eventuali immagini registrate. La droga è stata sequestrata. Iacone è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della giudizio per direttissima.I servizi di prevenzione e repressione dello spaccio sono proseguiti nell’ambito del quartiere e le capacità del cane Kira si sono evidenziate ancora di più poco dopo, quando in un sottoscala dell’immobile della II traversa Tavernola non è sfuggita a Kira la presenza di droga, nascosta tra svariate masserizie. Dopo una accurata verifica, gli agenti hanno trovato in una canalina, usata per il passaggio dei fili elettrici, circa 6 grammi di cocaina e in una scatola 99 grammi di canapa indiana. Anche questa droga è stata sequestrata.