Martedì 18 Settembre 2018, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giuseppe Vesuviano. Misterioso ritrovamento, a valle di San Giuseppe Vesuviano, di 1400 scatole pari a sette bancali, di collirio Isomar occhi. L’ingente materiale era in una strada periferica della cittadina, via Macedonio Melloni, solitamente usata per scaricare rifiuti di ogni genere. Questa volta però una pattuglia della polizia municipale guidata dal capitano Roberto Avino e dai marescialli, Arcangelo Giamundo e Luigi Ambrosio, in perlustrazione nella zona, si è trovata davanti ad una “montagna” di scatole presumibilmente scaricate da un Tir. Medicinali, a prima vista, buoni e non scaduti. Per questo è stata informata la procura di Nola che ha preventivamente disposto un sequestro amministrativo in attesa delle indagini che dovranno stabilire la provenienza dell’intera merce da un valore di decine di migliaia di euro.