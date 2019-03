Domenica 31 Marzo 2019, 17:00

Erano pronti per mettere a segno qualche furto negli appartamenti nella zona flegrea. I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, diretti dal capitano Claudio Di Stefano, li hanno sorpresi nei pressi della zona della Solfatara alle ore 2 di stanotte durante un pattugliamento. Tre le persone denunciate, già note alle forze dell'ordine con vari precedenti, per i quali è stato avviato il procedimento per il foglio di via da Pozzuoli. I tre sono stati trovati in possesso di grimaldelli, cacciaviti, trapano a batteria, guanti e delle torce. Materiale che è stato tutto sequestrato dalle forze dell'ordine.