Trovato con 120 chili di botti illegali: trascorrerà le feste ai domiciliari

Martedì 26 Dicembre 2017, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 15:49

TORRE DEL GRECO - Dovrà trascorrere le restanti feste ai domiciliari Valerio Picone, l’operaio di 24 anni arrestato alla vigilia di Natale dai carabinieri della stazione Capoluogo, agli ordini del comandante Vincenzo Amitrano e sotto l’egida del comandante della compagnia, il capitano Emanuele Corda.È quanto ha stabilito il tribunale di Torre Annunziata (gip Maria Concetta Criscuolo, pm Emilio Prisco) che dopo l’interrogatorio ha disposto la convalida dell’arresto. I giudici infatti lo considerano ancora pericoloso dopo che i militari dell’Arma lo sorpresero nella sua casa di via Nuova Trecase in possesso di 12 rendini (ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale) e di 120 chili di artifici pirotecnici. Nella sua abitazione, posta in pieno centro abitato, c’erano anche tre chilogrammi di polvere da sparo e materiale per la fabbricazione di altro materiale esplosivo. Per gli inquirenti poi il giovane, pur incensurato, potrebbe avere una propensione alla fabbricazione di botti illegali, che potrebbero essere immessi sul mercato clandestino ed essere molto pericolosi per l’incolumità di chi ne faccia uso.