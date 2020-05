In auto con una pistola e un chilo di cocaina, hashish e crack: arrestato narcos al Rione Traiano

Gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in viale Traiano una persona a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia cercando di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato rinvenendo, all’interno del veicolo, una busta di cocaina e altri 25 involucri per il peso complessivo di 1,3 kg, 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 992 grammi, 4 confezioni di crack del peso complessivo di 396 grammi, una pistola calibro 9 con matricola abrasa e completa di 10 cartucce e un bilancino.



Franco Pelella, 42enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente nonché per porto e detenzione di arma comune da sparo. Ultimo aggiornamento: 11:05