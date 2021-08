Caivano, Salvatore trovato morto a 36 anni: probabile overdose

Caivano – Un giovane senza vita è stato ritrovato di fronte al parco verde, in un piazzale tra i campetti di calcio e l’uscita dell’Asse Mediano. Il suo corpo era disteso a terra, aveva 36 anni ed era di Roccarainola. E’ stata disposta un’autopsia per risalire alle cause della morte, presentava una ferita sul volto all’altezza della fronte vicino all’occhio. Non si esclude il decesso per cause naturali, indagano i carabinieri intervenuti sul posto. La zona è isolata, ed è tristemente nota perché frequentata da tossicodipendenti. Scrive don Maurizio Patriciello sulla sua pagina Facebook: ‘ Lo hanno trovato a pochi passi dalla mia parrocchia. Morto di overdose. Si chiamava Salvatore. Che dolore! Sua mamma mi è apparsa come la Madonna Addolorata. Il suo bambino attende che ritorna. Chi se lo porta sulla coscienza?’.

