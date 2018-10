Martedì 23 Ottobre 2018, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia municipale di Napoli del reparto di tutela ambiente, durante i controlli sul territorio del quartiere Vomero, ha sottoposto a verifiche un’attività commerciale di vendita di costumi, accessori e cosmetici per i travestimenti della popolare festa di Halloween.Il negozio, di nuova apertura, attirava l’attenzione di numerosi ragazzini per i prezzi bassissimi praticati. Gli agenti durante i controlli hanno accertato, però, che la maggior parte dei prodotti in vendita non erano rispondenti alle caratteristiche di conformità previste dal Codice del Consumo ed in particolare i cosmetici potevano essere particolarmente nocivi perché andavano a diretto contatto con gli occhi e le mucose. Al titolare sono stati sequestrati tutti gli articoli non conformi e comminata una sanzione pecuniaria di 1.200 euro.