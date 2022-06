Gragnano, l'agenzia viaggi accusata di truffa chiude, sit-in notturno: «Siamo stati ingannati»

Gragnano. «Siamo stati truffati», sit-in notturno e traffico in tilt. Oltre cento persone si sono date appuntamento poco prima della mezzanotte all'esterno dell'agenzia 7D Viaggi, in via Madonna delle Grazie, a Gragnano.

Una protesta, o almeno un tentativo di incontrare i Daniela e Antonio, i due titolari che da ieri hanno annunciato la chiusura dell'agenzia per problemi economici, lasciando in sospeso circa 300 clienti provenienti da Napoli e provincia che avevano prenotato la loro vacanza presso l'agenzia gragnanese.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, ma la protesta è andata avanti fino alle 3 di notte.