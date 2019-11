Truffa agli anziani, la nonna incastra tre giovani ai Colli Aminei: arrestati mentre rovistavano in camera da letto

Gli agenti del commissariato Arenella sono intervenuti in un appartamento di viale Colli Aminei per un tentativo di furto ai danni di un’anziana.



La donna, dopo aver aperto la porta a due giovani che sostenevano di dover sostituire il contatore, si è insospettita e ha avvisato immediatamente il figlio.



Grazie alla tempestiva segnalazione, i poliziotti hanno bloccato i due uomini all’interno dell’abitazione mentre una terza persona, che aspettava all’ingresso del portone dello stabile, è riuscita ad allontanarsi.



I due, Davide Esposito e Vincenzo Castellano, napoletani di 21 e 26 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato, e poco più tardi anche il loro complice, A.M., 23enne napoletano.