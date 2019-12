Alle Poste con i documenti falsi per aprire ​un libretto di risparmio: arrestata 40enne

Teresa Buonomo, 40enne di Casalnuovo già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Varcaturo per possesso di documenti falsi. La donna è stata bloccata in un ufficio postale quando – esibendo un documento contraffatto – ha tentato di attivare un libretto di risparmio.



Secondo quanto riscostruito, il documento riportava dati anagrafici di un’altra persona e la foto della Buonomo.



Arrestata, la donna è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA