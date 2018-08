Truffe agli anziani con la tecnica del «finto incidente subito dal figlio», due arresti a Napoli

Venerdì 24 Agosto 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Portogruaro stanno eseguendo, a Napoli, due misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Pordenone. I provvedimenti restrittivi sono a carico di due italiani, padre e figlio, ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di «truffa aggravata in concorso».Numerose le truffe di cui sono accusati i due utilizzando la tecnica del «finto incidente subito dal figlio» ai danni di anziani particolarmente indifesi. I reati, secondo le indagini, sono state commesse in particolare nel Nord Est dell'Italia ma anche su tutto il territorio nazionale da ottobre 2017 a gennaio 2018.I provvedimenti sono stati eseguiti, in Campania, dai carabinieri della compagnia di Portogruaro e di Napoli Stella.