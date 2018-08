Venerdì 17 Agosto 2018, 11:17

Grazie a un noto sito di annunci offriva in affitto, via internet, per la settimana di ferragosto appartamenti al mare nella riviera cilentana. Una volta ricevuta la caparra, però, la presunta locataria non dava più notizie di sé, sparendo nel nulla. Si tratta di una truffatrice abitante nel Napoletano che ha raggirato anche una reggiana, come accertato dai carabinieri di Reggio Emilia-Santa Croce, che hanno condotto le indagini. Con l'accusa di truffa, i carabinieri di via Adua hanno denunciato alla procura reggiana la 45enne di Napoli.La vittima, una 30enne di Reggio Emilia, aveva concordato, con la falsa locataria, l'affitto per un appartamento al mare, in località Castellabate, nella riviera cilentana, pattuendo un prezzo di 600 euro per la settimana di Ferragosto. I carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce, a cui la donna ha formalizzato la denuncia, sono riusciti a risalire all'inserzionista che è stata denunciata. La tecnica usata è sempre la stessa per questo tipo di truffe - avvertono i carabinieri - un annuncio trappola con offerte di affitti di case al mare a prezzi convenienti, l'invio delle coordinate bancarie dove inviare la caparra, in questo caso fissata in 150 euro, e la sparizione del locatario.