Truffa dei capannoni a Napoli, aziende realizzate su suoli da bonificare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Agosto 2019, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona parte dell'area orientale è un Sin - un Sito di interesse nazionale - vale a dire terreni da bonificare secondo lo Stato italiano. In un simile contesto è possibile mettere in piedi attività commerciali? In secondo luogo chi lo fa paga tutti i tributi a iniziare dalla Tari o al pari degli oneri di urbanizzazione non li paga? Le luci sulla truffa dei 200 capannoni dell'area est la cui destinazione d'uso da industriale è stata trasformata in commerciale con una semplice Scia con mancati incassi degli oneri di legge per il Comune di ben 550 milioni, si sta accendendo su altri aspetti della vicenda.