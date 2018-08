Truffa dei ticket bus a Napoli, dipendente comunale fotocopiava gli ordini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Agosto 2018, 11:34

Fotocopie false di ordini di acquisto del Comune per i biglietti Unico Campania replicate per decine di volte tanto che le fatture, da una media di 5mila euro l'anno sono schizzate a 350mila euro. Si accendono così le lampadine del capo di gabinetto Attilio Auricchio, perché quelle fatture finiscono sul suo tavolo per essere vistate. Auricchio - un carabiniere - ci ha voluto vedere chiaro ed è scattata la segnalazione alla Procura. L'inchiesta è stata anticipata da Il Mattino il 9 luglio, oggi il passo in avanti è che la mente della truffa sarebbe a Palazzo San Giacomo con una triangolazione con altri impiegati «infedeli» dello stesso Consorzio Unico Campania. Da Palazzo San Giacomo partivano gli ordini d'acquisto e nello stesso Palazzo arrivavano pochi biglietti e fatture gonfiate. Solo una minima parte dei ticket finiva agli impiegati comunali per le trasferte di servizio, il resto in un mercato parallelo che forniva soprattutto i rivenditori ignari nelle stazioni della metropolitana dove i biglietti vanno a ruba. E gli introiti nelle tasche di altri e non nella casse del Consorzio. Inchiesta coordinata dal pm Ida Frongillo della Sezione reati contro la pubblica amministrazione e affidata alla sezione di Polizia giudiziaria dei vigili urbani, guidata dal capitano Giuseppe De Martino. Inchiesta seguita da vicino dal comandante della Polizia municipale Ciro Esposito.