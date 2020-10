La truffa del resto in un bar di Marano: così il bandito inganna la cassiera

Si chiama Rendez moi ed è una delle truffe più in voga degli ultimi anni. A Marano, nella serata di ieri, un bar tra i più frequentati dai giovani è finito nel mirino dei truffatori. Il raggiro consiste nel confondere la cassiera e riuscire a sfilare il resto per un contante (in realtà) mai incassato. L'autore della truffa sarebbe già entrato in azione tempo fa in un'agenzia di scommesse della città. Il titolare del bar ha annunciato di voler consegnare le registrazioni dei filmati in suo possesso ai carabinieri della locale Compagnia.



Il raggiro funziona in questo modo: il malvivente entra in un locale e paga con una banconota da 100 euro per un prodotto di scarso valore, di solito un caffè o un pacchetto di sigarette. Il cassiere elargisce il resto, ma a quel punto il truffatore, con una scusa, chiede di riavere la banconota e, distraendolo ulteriormente con altri pretesti, gli rifila una banconota da 50 euro. Il cassiere ha quindi dato il resto e anche restituito la banconota da 100 euro, non rendendosi subito conto, nella sequela di passaggio di contanti, di essere stato truffato.

