Un 44enne di Pomigliano d’Arco è stato arrestato per la “truffa dello specchietto” . A bloccarlo i carabinieri, contattati dalla vittima che gli aveva consegnato 70 euro per la pseudo-riparazione del danno. Con modello dell’auto, targa e identikit, l'uomo è stato rintracciato in via Circumvallazione a Palma Campania, e bloccato. La vettura è risultata a autonoleggio.