Truffa dello specchietto ad un anziano medico: denunciati professionisti noti in tutta Italia

Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:14

TORRE DEL GRECO. Truffa dello specchietto ai danni di un anziano medico: scoperti e denunciati truffatori professionisti, segnalati in tutta Italia. Gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Torre del Greco, agli ordini del primo dirigente Davide Della Cioppa, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata due pregiudicati, S.Z. classe ’91 e D.C. nato nel 1966 per aver truffato di 80 euro un medico in via Scappi, all’uscita del casello dell’autostrada di Torre del Greco. Zona particolarmente tranquilla e costellata di ricche villette.I due, a bordo di un’Audi grigia, si sono fermati nel punto della strada dove si restringe la carreggiata costringendo i veicoli in transito a rallentare. Improvvisamente uno dei due con un pugno violento avrebbe colpito lo specchietto della sua auto rompendolo ed ha cominciato ad urlare proprio al passaggio di un noto medico dello Sport, F.S.S. a bordo di una Cinquecento. La vittima ha accostato per capire cosa stesse succedendo e i due hanno incominciato con una messinscena dicendo che avevano appena comprato lo specchietto, al costo di 82 euro, e che erano disperati. Dopo aver discusso sulle pratiche per l’assicurazione, i due hanno raggirato il medico arrivando al punto di farsi consegnare 80 euro per chiudere la faccenda consensualmente.Intanto, affacciato al balcone un ragazzo ha visto tutta la scena e ha allertato le forze dell’ordine. Una volante della polizia, trovandosi in zona, ha riconosciuto l’Audi dalla targa e ha fermato i due truffatori. Intanto, è stato avvisato pure il povero malcapitato che ha poi capito perché avessero fatto tutte quelle storie sull’assicurazione. I due truffatori, nati a Napoli ma residenti uno a Orta di Atella e l’altro a Savona, sono stati denunciati in tutta Italia per lo stesso motivo.