Ferrari low cost vendute in Rete, decine di truffati: arrestati tre fratelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Luglio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mettevano in vendita online il meglio delle auto di lusso italiane: Ferrari, Maserati e Lamborghini a prezzi davvero vantaggiosi. Cifre quasi popolari che in realtà erano una appetitosa esca per le vittime di una colossale truffa estesa in tutta Italia con epicentro ad Afragola. Ieri mattina sono stati arrestati tre fratelli ritenuti essere gli ideatori del pacco.