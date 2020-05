Noleggia auto in Germania e non le riconsegna più: arrestato truffatore napoletano

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno tratto in arresto E.B., italiano di 34 anni destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per il reato di truffa.



L’arrestato, già titolare di licenza di venditore ambulante rilasciata da alcuni stati europei, ha truffato una società di noleggio auto in Germania nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Durante i suoi viaggi lavorativi all’estero, infatti, il 34enne ha noleggiato per un lungo periodo una Kia Sportage e una Renault Capture non riconsegnandole nei termini stabiliti dal contratto e arrecando un danno patrimoniale di circa 80.000 euro.



All’esito delle attività investigative svolte dalle autorità tedesche, è stato emesso un mandato di arresto europeo ai fini della consegna. La Squadra Mobile di Napoli ha localizzato E.B. nel capoluogo partenopeo e lo ha arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di consegna. © RIPRODUZIONE RISERVATA