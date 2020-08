Truffa online con finto sms della banca, preleva 11mila euro per comprare Rolex

Si finge operatore di Intesa Sanpaolo, preleva 11 mila euro dal conto online di una correntista di Sassari e acquista un Rolex. L'autore della truffa, un 35enne di Frosinone che vive in Campania, è stato individuato e denunciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura sassarese. Lo scorso marzo una donna si era rivolta alla polizia per denunciare la sottrazione di denaro dal suo conto on. Tutto era partito da un finto sms da parte della banca Intesa Sanpaolo con il quale le veniva segnalato un accesso anomalo al suo conto corrente, con allegato un link sul quale accedere per bloccare il tentativo segnalato.



La signora ha compilato tutti campi con i propri dati anagrafici e inserito anche il numero di telefono per essere ricontattata. Poco dopo è stata chiamata, con numero nascosto, da un uomo che si è presentato come operatore di Intesa Sanpaolo, che le ha chiesto gli accessi al suo conto per verificare le presunte irregolarità. Al termine della chiamata, la donna ha scoperto che qualcuno aveva effettuato unper l'acquisto di un orologio Rolex. La Squadra Mobile è risalita all'intestatario dell'Iban destinatario del bonifico, contattato la banca del truffatore e sospendendo momentaneamente l'accredito. Da lì si è arrivati al reale utilizzatore dell'Iban, il 35enne con alle spalle numerosi precedenti per truffa. La signora di Sassari ha potuto riavere la somma sottratta dal suo conto.