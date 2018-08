Napoli, la truffa dei passi carrai: sette su dieci sono senza concessione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Agosto 2018, 23:11

Scoppia il caso dei passi carrabili abusivi. Dopo una verifica delle concessioni nella prima Municipalità, su 300 passi carrabili circa il 70 per cento risulta non in regola. Due sono i casi che si sono presentati ai tecnici del parlamentino di Chiaia-Posillipo-San Ferdinando: i passi risultano o scaduti, o totalmente falsificati. Ad effettuare i primi controlli nel mese di giugno sono stati gli agenti della polizia Municipale, insieme al responsabile del Sat (servizio attività tecniche) della Municipalità, che dopo il sopralluogo ha messo tutto nero su bianco.«Si comunica - si legge - che nelle operazioni di verifica effettuate a via Monte di Dio (tratto complessivo di 350 metri), in data 27 giugno, non risultino regolarizzate le posizioni di 14 passi carrai sui 22 complessivi (il 66 per cento) e che per altri 4 non risulta presso lo scrivente servizio alcuna concessione rilasciata». Basta passeggiare per una qualsiasi delle circa cinquemila strade di Napoli per rendersi conto di quanti siano i cartelli di passi carrai, alcuni con numero di concessione altri no. Addirittura ci sono quelli disegnati con la pittura sulle saracinesche di box auto, su alcuni garage ed attività commerciali. Con un controllo a campione e successive verifiche il Sat di Chiaia ha ipotizzato che rispetto alla totalità dei passi carrabili presenti sul territorio della prima Municipalità sette su dieci siano fuori legge.