Truffa sui figli, «vendevano» la paternità a migranti nordafricani: in salvo 3 bimbi

Venerdì 13 Luglio 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna appena uscita dalla sala parto che vive in auto con le sette figlie e col compagno, i genitori di due delle bambine spariti chissà dove e un uomo che ha 10 giorni per riconoscere l'ultimo nato. Potrebbe essere una storia di miseria estrema, ma a volte la realtà è peggio di quanto potrebbe sembrare: dietro c'era un giro di false paternità, orchestrato per ottenere dei permessi di soggiorno. La situazione è venuta alla luce grazie all'Unità Tutela Minori della Polizia Municipale, guidata dal capitano Giuseppe Cortese. Le bambine, malgrado il tentativo dei genitori di far perdere le loro tracce, sono ora al sicuro in località protetta come il fratellino appena nato.Le indagini iniziano a metà marzo, quando i sanitari del San Paolo segnalano al Tribunale dei Minorenni una situazione strana: una ragazza ha bloccato le pratiche per la registrazione del bambino dicendo che il piccolo non fosse figlio del compagno. Partono gli accertamenti e si scopre che la donna, 28 anni, originaria del centro di Napoli, con alle spalle un'infanzia di abbandono trascorsa in diverse Case Famiglia, vive con un coetaneo di Ponticelli, pregiudicato, che a sua volta risulta sposato con una ragazza africana. La coppia ha già sei bambine, dai tre ai nove anni, e due di queste sono state riconosciute da due marocchini, pluripregiudicati e destinatari di provvedimento di espulsione, che dopo le pratiche sono scomparsi.