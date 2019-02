Giovedì 14 Febbraio 2019, 19:30

Giugliano. Truffa in Sicilia, 59enne finisce in cella. Dovrà restare in carcere per sei mesi il 59enne Domenico Maisto arrestato questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Giugliano che gli hanno notificato l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca. L'uomo deve espiare un cumulo di pene di sei mesi perché di truffa commesso in provincia di Agrigento. Il 59enne è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.