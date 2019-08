Marco D’Amore, 42enne di San Giovanni a Teduccio, Giuseppe Chimenti, 25enne di San Giorgio a Cremano e Giuliano Giovenco, 26enne di Pomigliano d’Arco, sono stati arrestati per truffa dai carabinieri delle stazioni di Vico Equense e Piano di Sorrento.



Con il pretesto di far firmare un contratto non meglio specificato a un 78enne di Meta, sono riusciti a farsi aprire la porta. Una volta dentro hanno arraffato 500 euro e le 2 fedi della defunta moglie, del valore complessivo di 1.500 euro. Ad avvertire i carabinieri il vicino della vittima, a cui il poverino si era rivolto. I 3 sono stati fermati a Vico Equense mentre fuggivano in auto e ora sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. Il maltolto è stato restituito alla vittima.

Sabato 3 Agosto 2019, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA