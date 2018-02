Sabato 17 Febbraio 2018, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 15:34

Si spacciava per avvocato incaricato della difesa del figlio delle vittime prescelte e si faceva consegnare denaro. Carlo Ioime, 30 anni napoletano, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla squadra mobile di Asti in collaborazione con la mobile di Napoli. L'uomo, ritenuto responsabile di diverse truffe aggravate commesse ad Asti e Chieri è stato arrestato in flagranza durante una truffa a un anziano di Chieri al quale era riuscito a farsi consegnare 750 euro in contanti e 6.500 euro di oggetti in oro. Il truffatore è stato portato alla casa di reclusione di Poggioreale, su disposizione del gip del tribunale di Asti.