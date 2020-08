I Carabinieri della stazione di napoli pianura hanno arrestato per truffa un 20enne incensurato del quartiere Ponticelli. Aveva convinto una signora – con l’aiuto del complice - a farsi dare 4mila e 200 euro in contanti per un pacco postale. L’hanno telefonata e uno dei due si è finto suo figlio. Le ha riferito che aveva ordinato un pacco ed era molto importante. La vittima doveva anticipare il denaro e lei, per aiutare suo figlio, ha accettato.



Il malvivente non si è accontentato ed è ritornato sul luogo del delitto. Ha chiesto altri mille euro ma la donna si è insospettita. Ha urlato ed ha chiesto aiuto. Fortuna che un suo vicino – un carabiniere – ha sentito la donna ed è corso in suo aiuto.



Il 20enne, accortosi di essere stato smascherato, tentava di fuggire lanciandosi dalla finestra dell’abitazione dell’anziana donna, posta al 2° piano del palazzo e, rialzandosi - senza riportare alcuna ferita - si dava alla fuga per poi essere definitivamente bloccato pochi metri più avanti dal militare dell’Arma e dai colleghi della Stazione di Pianura giunti in soccorso.



La somma di denaro è stata restituita alla vittima e sono in corso indagini per individuare il complice.

L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.