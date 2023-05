Truffe agli anziani: denunciato 24enne napoletano

Nella mattinata di mercoledì 10 maggio, gli agenti del commissariato Decumani, durante un servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via rampe Maria Longo uno scooter con a bordo un uomo trovandolo in possesso di 5.680 euro e di due cellulari accertando che lo stesso, poche ore prima, aveva truffato una persona anziana.

I poliziotti, infatti, hanno rintracciato quest’ultima che ha raccontato come, mentre si trovava nella sua abitazione, era stata contattata telefonicamente da una donna che, spacciandosi per la figlia, le aveva detto di essere stata coinvolta in un incidente stradale e le aveva chiesto del denaro come risarcimento da dare ad una persona che, di lì a poco, sarebbe andata a casa sua per riscuotere i soldi.

Pertanto l’anziana aveva consegnato la somma di denaro all’uomo. Quest’ultimo, un 24enne napoletano con precedenti, è stato denunciato per truffa e guida senza patente poiché sorpreso alla guida dello scooter senza patente e avendo reiterato la violazione nel biennio. infine, la somma di denaro è stata restituita alla signora.