Le mani del clan Contini perfino sulle truffe agli anziani. Non solo a Napoli ma anche a Milano e provincia e perfino in Spagna.

E' scattata stamattina nel Napoletano e nel Milanese, un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Milano che stanno eseguendo due provvedimenti cautelari emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 51 persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di persone anziane, con l'aggravante per 14 di loro di favorire il clan camorristico «Contini».

