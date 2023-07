La “sede operativa” di una banda di imbroglioni era via dei Tribunali a Napoli, ma la vittima più anziana aveva 94 anni e abitava a Caserta. Lei, sola in casa, la mattina del 26 febbraio del 2021 aveva aperto la porta di casa a un uomo che chiedeva 4mila euro in contanti per la consegna di un pacco al nipote: «Se non paga suo figlio finirà in carcere», le aveva detto. Dall’altra parte del telefono, una voce si fingeva il nipote. E così, la povera signora Anna (nome di fantasia), quel giorno di febbraio consegnò 400 euro allo sconosciuto e la catenina in oro con il volto della Madonna che indossava. Per quel bottino festeggiarono in quattro. Erano truffatori, tutti della stessa famiglia: Gabriele, Aniello, Antonio e Gennaro Francescone, padre e figli.



La sera stessa la signora Anna raccontò l’accaduto al figlio che, però, si recò di corsa dai carabinieri di Caserta e denunciò i fatti. Fu per un’intuizione del comandante della stazione carabinieri di Ruviano che la storia della signora Anna, sepolta nelle pieghe di un’infinità di denunce, finì nel fascicolo più vasto che i militari di Ruviano stavano “confezionando” per arrestare una banda di truffatori che si aggirava nel Sud Italia con a capo i Francescone. Ieri, l’epilogo di un’inchiesta durata otto mesi, studiata per circa due anni e terminata con dieci arresti. Sono 54 gli episodi contestati. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa agli anziani indifesi, raggirati e privati di somme altissime (fino a 4mila 800 euro) derubati persino delle fedi nuziali del marito deceduto, l’unico ricordo di una vita trascorsa insieme.

«Questo è l’aspetto più triste della vicenda», ha detto il maresciallo della stazione di Ruviano, Michele Fioraio, ieri, durante la conferenza stampa tenuta in Procura a Santa Maria Capua Vetere alla presenza del procuratore aggiunto Carmine Renzulli, del capo del reparto operativo dei carabinieri di Caserta, Salvatore Sferlazza e del comandante della compagnia di Caserta, Pietro Tribuzio. Ma le prede non erano solo i nonni. A Roccamonfina, la banda cercò di derubare anche un uomo di 50 anni, senza però riuscirci. L’orario di azione era sempre lo stesso: fra le 11 e le 12 del mattino, “spazio” temporale in cui gli anziani rientravano dopo la spesa e preparavano il pranzo. Poco prima, alle nove del mattino, c’era il briefing con colazione al bar. I truffatori avevano un luogo di ritrovo specifico: il quartiere San Giuseppe, nei pressi di via dei Tribunali, nel cuore di Napoli. Da lì, partivano alla volta dell’alto casertano, fino ad arrivare in Puglia (Barletta e Foggia) e a Pontecorvo, nel frusinate.

A fermarli per sempre è stato il provvedimento del gip Rosaria Dello Stritto del tribunale di Santa Maria che ha ordinato per Antonio e Gennaro Francescone - di 34 e 22 anni - gli arresti in carcere. Domiciliari, invece, per il padre Gabriele Francescone di 56 anni. Domiciliari anche per Ciro Guasco di 66 anni, Nicola Mango di 71, Aniello Francescone di 34, Pasquale Vacca di 49 anni, Salvatore Martinelli di 32, Domenico Eduardo Di Palo di 29 anni e Carmela Rubino, unica donna, di 24 anni. Quest’ultima, aveva il compito di entrare in sintonia con le donne anziane, fingendosi amica delle nipoti. Un particolare più di tutti ha colpito gli investigatori: nessuno degli arrestati aveva un lavoro stabile e i carabinieri del reparto operativo stanno ora verificando la possibilità che abbiano intascato, in questo periodo, il reddito di cittadinanza. Di certo, per loro è scattato anche il sequestro preventivo dei beni per un valore di 108mila euro. Si tratta di un’indagine guidata dal sostituto procuratore Ronzulli, sul percorso investigativo avviato dall’altro sostituto, Antonio D’Amato.



Ma come si organizzava la banda? Con cellulari usa e getta, utili per comunicare e inviare le foto del bottino, per evitare che qualcuno si impossessasse di qualche monile invece di condividerlo con i complici. Era previsto anche un «bonus» di alcune centinaia di euro per chi commetteva il raggiro. Per i maghi dell’imbroglio si trattava di un lavoro. Non a caso, affittavano auto con cui viaggiare e cambiavano a piacimento lenti o cappellini da indossare. La mappatura delle truffe parte, infatti, da Ruviano, Santa Maria a Vico e Caserta, ma si estende poi in modo capillare a San Giorgio la Molara, Benevento, Anagni, Carapelle, Grottaminarda, Camerota, Portico Di Caserta, Roccamonfina, Maddaloni, Chieti, Boscotrecase, Barletta, Palma Campania, Sant’Agata dei Goti, Ruviano, Caiazzo, Carinola, Sessa Aurunca, San Felice a Cancello, Pontecorvo, San Giovanni Incarico, Cardito fino a San’Egidio di Monte Albino. Una rete geografica ampia. Indagati, ma non arrestati, tre presunti complici, ancora liberi.