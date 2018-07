Truffe alle assicurazioni del Nord, arrestato falsario napoletano

Venerdì 27 Luglio 2018, 14:47

La polizia stradale di Belluno ha individuato una persona originaria del napoletano che, con documenti contraffatti, aveva convinto gli impiegati di una compagnia di assicurazione veneta ad emettere contratti assicurativi su autovetture di proprietà di persone residenti in provincia in Campania.La polizia stradale ha accertato che la truffa, sicuramente orchestrata da più individui, veniva effettuata con la creazione di false identità di persone che, attraverso i falsi documenti presentati all'assicurazione, risultavano tutti residenti in Veneto allo scopo di ottenere polizze assicurative più vantaggiose rispetto a quelle previste per le persone residenti nel napoletano. Gli impiegati della compagnia di assicurazione, ingannati dall'attenta alterazione dei documenti utilizzati per la stipula dei contratti Rca ovvero patenti, tessere sanitarie, codici fiscali ed atti di vendita di autovetture, hanno provveduto ad emettere regolari certificati assicurativi sui quali, in breve tempo, venivano richiesti risarcimenti per ipotetici incidenti stradali accaduti in provincia di Napoli.