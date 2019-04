Giovedì 11 Aprile 2019, 21:56

Torre Annunziata. Falsi occhiali con il suo marchio distribuiti e venduti in decine di negozi: la vittima della maxi truffa è lo stilista napoletano Roberto Zeno.Un paio di anni fa era diventato ancora più noto in tutto il mondo grazie al suo profumo Momo che aveva stregato anche il presidente USA, Donald Trump. Ma nei mesi scorsi, Roberto Zeno ha scoperto che un distributore per ottici aveva messo in vendita circa 30mila paia di occhiali marchiati ROBERTOZENO, la società che in Italia ha sede a Verona e che attualmente vede il noto stilista impegnato in prima persona a New York.La vicenda giudiziaria scaturisce da una denuncia contro ignoti presentata dal titolare della società alla Guardia di Finanza, che poi ha scoperto della vendita di occhiali a marchio ROBERTOZENO presso ottici non convenzionati, con prezzi «stracciati» rispetto ai prodotti originali.Stamattina, assistito dall'avvocato Francescopaolo De Rosa, Zeno è rientrato da New York e si è costituito parte civile presso il tribunale di Torre Annunziata in uno dei processi ai danni dei negozianti che hanno messo in vendita le griffe false. Il danno, per questa vicenda, è di svariati milioni di euro.Roberto Zeno, designer dell'alta moda e del prezioso, riconosciuto "eccellenza nel mondo" e ambasciatore del made in Italy è oggetto del desiderio che alimentano industrie parallele attraverso internet e sistemi di commercio elettronico.